السعودية اليوم / عمل متواصل للجنة الملاك بمهرجان الإبل مع المشاركين من التسجيل حتى استلام الجائزة



الرياض 02 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 26 ديسمبر 2022 م واس

تعمل لجنة شؤون الملاك بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 7 على مساعدة الملاك من التسجيل حتى استلام جوائز الفوز، والعمل على تسهيل إجراءات المالك وتزويده بكل متطلباته وربطه بالجهات ذات العلاقة، والإجابة عن كل استفساراته بفتح خط مباشر مع المالك.

وتضمّنت خدمات اللجنة استقبال الملاك في الخدمات المشتركة، وتقديم الخدمات لهم عبر اللجان المختصة بالخيمة، وتسهيل وشرح خطوات التسجيل والمشاركة لهم في المهرجان، والتواصل مع اللجان الأخرى بالمهرجان؛ للإجابة عن استفسارات وشكاوى الملاك، واستقبال الاتصالات والرسائل اليومية، وتقديم المعلومات اللازمة عبر أرقام الاتصال المخصصة.

كما تتواصل اللجنة مع المُلاك يوم العرض النهائي أمام لجنة التحكيم، وتعمل على تجهيز بطاقات المشاركة وأساور المرافقين وتسهيل الدخول أثناء منافسات المهرجان، مع تقديم الخدمات والدعم اللوجستي اللازم في منصة الملاك، والتنسيق معهم لإجراء المقابلات واللقاءات الصحفية داخل القاعة, إضافة إلى التواصل مباشرةً مع المُلاك وإبلاغهم بالنتائج اليومية، وإنشاء قاعدة بيانات لتسجيل وحصر الفائزين بالمراكز الأولى بشكل يومي، وتقوم كذلك على تطوير الخدمات بإعداد الاستبانات وتوزيعها على المُلاك؛ لتقييم الخدمات المقدمة أثناء فترة المهرجان.

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17:25ت م

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