السعودية اليوم / جامعة جازان تقيم معرضًا لرواد الأعمال



​جيزان 02 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 26 ديسمبر 2022 م واس

أقامت جامعة جازان اليوم، معرض روّاد الأعمال ، الذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية ، بحضور وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية المكلف الدكتور محمد عريشي ومشاركة عدد من رواد الأعمال من طلاب وطالبات الكلية الخريجين.

وأوضح عميد كلية إدارة الأعمال الدكتور شفيق عسيري أن المعرض الذي يستمر إلى الخميس المقبل؛ يقدم عدد من النماذج الناجحة في مجالات الأعمال، وينقل هذه التجارب للطلبة لتبادل الأفكار والرؤى فيما يتعلق بتطوير أفكارهم الريادية، وتنمية روح التعارف فيما بينهم لإقامة مشروعاتهم الخاصة سواء خلال دراستهم الجامعية أو بعد تخرجهم.

وأشار إلى أن مشاركة بنك التنمية الاجتماعية في المعرض تسهم في التعريف بخدماته وبرامجه المالية وغير المالية، حيث يقدم الاستشارات والتدريب والدعم لرواد لأعمال بما يمكنهم افتتاح مشروعاتهم الريادية .

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17:19ت م

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