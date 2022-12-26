السعودية اليوم / الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المُقدسة تفوز بجائزة مكة للتميز عن فرع خدمات الحج والعمرة في دورتها الـ 14



مكة المكرمة 02 جمادى الآخر 1444 هـ الموافق 26 ديسمبر 2022 م واس

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة عن فوز الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في جائزة التميّز بدورتها الـ ١٤ وذلك عن فرع التميز في خدمات الحج والعمرة.

وأكّد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المُقدسة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد قائلاً "تأتي هذه الإنجازات بفضل الله ثم باهتمام قيادة المملكة الرشيدة من خلال تهيئة كافّة سُبُل الدعم والتمكين لسكان وزوار وضيوف الرحمن في مدينة مكة المكرمة"

وقال "تقدم حافلات مكة تجربةً مميزةً في مدينة مكة المكرمة تجعلها أول مدينةٍ تقدم خدمات النقل العام (حافلات مكة) بجودةٍ عاليةٍ تُلبّي احتياجات سكان وزوار وضيوف بيت الله الحرام؛ كما تُساهم في تقليل الازدحام وسرعة الوصول ورفع مستوى المواصلات العامة" .

وأضاف "نعمل في الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة على تحقيق التطلُّعات التي نطمح للوصول إليها بما يتوافق مع توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المُقدسة لتكون مدينة مكة المكرمة مُصمَّمة لتقديم تجرُبةٍ مُميّزةٍ من خلال إِنْتاجِيَّة عاليةٍ واقتصادٍ متنوّع"

الجدير بالذكر أن جائزة التميز تُقدم من قِبل إمارة منطقة مكة المُكرمة في دورتها الـ ١٤ على عِدة فروع في المجالات الإدارية والعمرانية والاجتماعية والبيئية والثقافية والعلمية والتقنية والإنسانية وخدمات الحج والعمرة والتميز الاقتصادي.

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17:19ت م

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