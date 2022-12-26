شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. جارسيا يعلن تشكيل النصر لمواجهة الهلال في ديربي الرياض والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن رودي جارسيا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي النصر تشكيلة العالمي التي تستعد لخوض مواجهة الهلال في ديربي الرياض لحساب مباريات الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن للمحترفين للموسم الكروي الجاري 2022-2023.

تشكيل النصر لمواجهة الهلال في ديربي الرياض

وجاء تشكيل النصر لمواجهة الهلال في ديربي الرياض وفق ما يلي:-

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا

خط الدفاع: عبدالإله العمري– سلطان الغنام ــ ألفارو جونزاليس– جيسلان كونان

خط الوسط: لويس جوستافو ــ عبدالله الخيبري ــ أيمن يحيى

خط الهجوم: سامي النجعي ــ فينسنت أبو بكر ــ أندرسون تاليسكا.

موعد مباراة النصر والهلال

ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة النارية بين الفريقين في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت أم القرى الساعة السابعة والنصف مساءًأ بتوقيت القاهرة.

في الوقت الذي تنقل فيه المباراة عبر قناة SSC Extra 1 الناقل الحصري والوحيد لمباريات دوري روشن في المملكة.