شكرا لقرائتكم خبر عن فييتو يقود تشكيل الهلال أمام النصر في ديربي الرياض والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن التشكيل الأساسي أمام النصر، في ديربي الرياض ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن السعودي.

ويتصدر النصر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 22 نقطة، من 7 انتصارات وتعادل، مقابل هزيمة وحيدة فقط، فيما يحتل الهلال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، برصيد 20 نقطة، من 6 انتصارات وتعادلين، مقابل هزيمة وحيدة أيضًا.

وشهد تشكيل الهلال الأساسي، تواجد النجم الأرجنتيني لوسيانو فييتو، والذي يعوض غياب المالي موسى ماريجا، مع الاعتماد على الظهير الأيمن سعود عبدالحميد، على الجانب الأيسر، بسبب إصابة ياسر الشهراني.

وجاء تشكيل الهلال كالآتي:

- حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

- خط الدفاع: سعود عبدالحميد، محمد جحفلي، جانغ هيون سو، محمد البريك.

- خط الوسط: محمد كنو، جوستافو كويلار، أندريه كاريلو.

- خط الهجوم: سالم الدوسري، أوديون إيجالو، لوسيانو فييتو.