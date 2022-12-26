شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قوي يقرب كريستيانو رونالدو من ارتداء قميص النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الاولى من صباح اليوم الاثنين مفاجأة من العيار الثقيل تمثلت في وجود مؤشر قوي يقرب فريق الكرة الأول بنادي النصر السعودي من الحصول على توقيع الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو.

مؤشر قوي يقرب كريستيانو رونالدو من ارتداء قميص النصر

وقالت شبكة "cbs sports" الأمريكية في عددها الصادر صباح اليوم السادس والعشرين من شهر ديسمبر للعام الجاري 2022، إن النادي السعودي قد قامت بالفعل بتحديد موعد الكشف الطبي لكريستيانو رونالدو.

وأشارت إلى أن الإدارة النصراوية تثق تمام الثقة في حسم تلك الصفقة وإن النادي السعودي قد قام بحجز الأماكن الخاصة بإقامه الدون ومستشاريه وهو ما يعد مؤشر جديد على إنضمامه لقلعة العالمي خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وأنهت الصحيفة تقريرها أن إدارة نادي النصر لديها بالفعل اتفاق مع الدون على كافة الشروط العامة الخاصة بالعقد ولا يتبقى سوى الحصول على الإشارة الخضراء من أجل إتمام عملية التوقيع الرسمية.