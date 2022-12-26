شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الفتح يكبد الشباب الخسارة الأولى بدوري روشن للمحترفين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أحدث الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح مفاجأة من العيار الثقيل تمثلت في فوزه على فريق نادي الشباب بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في الموقعة التي جمعت بينهما اليوم الأثنين لحساب مباريات الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن للمحترفين للموسم الكروي الجديد 2022-2023.

الفتح يكتسح الشباب برباعية في دوري روشن

البداية كانت في الدقيقة الحادية والاربعين من زمن وأحداث الشوط الأول بعد أن تمكن سفيان بن دبكة من تسجيل الهدف الأول للفتح

وفي الشوط الثاني نجح اللاعب سانتي مينا في تسجيل هدف التعادل عند حلول الدقيقة التاسعة والأربعين قبل أن يتمكن ماجد كنبة من إدراك الهدف الثاني في الدقيقة الحادية والخمسين.

وفي الدقيقة الخامسة والخمسين نجح أيمن الخليف في تسجيل الهدف الثالث للفتح قبل أن يختتم مراد باتنا الرباعية في الدقيقة السابعة والتسعين.

بهذا الفوز رفع الفتح رصيده من النقاط إلى النقطة الخامسة عشر في المركز الثامن بينما تجمد رصيد الشباب عند النقطة الثانية والعشرين في المركز الثاني.