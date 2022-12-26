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وظائف شاغرة بفروع شركة معادن

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة التعدين العربية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في كل من رأس الخير، والرياض، وطريف.

تفاصيل وظائف معادن

وأبرزت شركة معادن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– فني أول/ الصيانة الوقائية الكهربائية.

– أخصائي تكنولوجيا أول.

– أخصائي أول/ إدارة التسليم.

– رئيس قسم/ شريك أعمال الموارد البشرية.

– أخصائي/ استدامة المصنع.

– مشرف عمليات.

– أخصائي رئيسي/ كسارة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة معادن، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 ديسمبر 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 يناير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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