شكرا لقرائتكم أمانة جدة تحصد جائزة مكة للتميز الإداري عن مشروع الأحياء العشوائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - فازت أمانة جدة بجائزة فرع التميز الإداري ضمن جائزة مكة للتميز في دورتها الرابعة عشرة للعام 2022م ، نظير جهودها في مشروع إزالة الأحياء العشوائية.

جائزة مكة للتميز

جاء ذلك خلال الحفل الذي شهده صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة، حيث نالت جائزة فرع التميز الثقافي هيئة التراث نظير مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية، وفي فرع التميز البيئي فازت الهيئة العامة لعقارات الدولة نظير مبادرة الصك الموحد.

جائزة التميز العمراني

وحصلت على جائزة التميز العمراني وزارة التعليم لقاء مبادرة المشاريع العاجلة بمحافظة جدة، وحققت جائزة فرع التميز في خدمات الحج والعمرة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة نظير مشروع النقل العام بالعاصمة المقدسة، وفي فرع التميز الاجتماعي فازت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نظير أعمالها أثناء مشروع إزالة الأحياء العشوائية.

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