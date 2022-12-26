السعودية اليوم / "الأمن البيئي" يضبط 12 مخالفًا لنظام البيئة لإشعالهم النار في المناطق المحمية وأراضي الغطاء النباتي



الرياض 02 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 26 ديسمبر 2022 م واس

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 12 مخالفًا لنظام البيئة، 10 مواطنين، ومقيمان من الجنسيتين الأردنية والباكستانية، لإشعالهم النار في المناطق المحمية وأراضي الغطاء النباتي بمنطقة عسير ومحمية الملك سلمان الملكية ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية.

وأوضح المتحدث الرسمي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مؤكدًا أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية غرامة تصل إلى (20,000) ريال، وعقوبة إشعال النار على أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى (3000) ريال.

وحث على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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16:33ت م

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