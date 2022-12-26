رياضي / الأهلي يحقق بطولتي المملكة للمصارعة الرومانية والحرة للناشئين تحت 17 السعودية اليومًا



الرياض 02 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 26 ديسمبر 2022 م واس

حقق الأهلي بطولتي المملكة للمصارعة الرومانية والحرة للناشئين (ب) تحت 17 عاماً التي نظمها الاتحاد السعودي للمصارعة واختتمت أمس الأول في الصالة

وتوج المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للمصارعة عبدالله المزيد, ورئيس الاتحاد العربي للعبة كمال بو عزيز , ونائب رئيس الشؤون الرياضية بمكتب وزارة

// انتهى //

16:24ت م

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الرياض 02 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 26 ديسمبر 2022 م واسحقق الأهلي بطولتي المملكة للمصارعة الرومانية والحرة للناشئين (ب) تحت 17 عاماً التي نظمها الاتحاد السعودي للمصارعة واختتمت أمس الأول في الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع في مكة المكرمة.وتوج المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للمصارعة عبدالله المزيد, ورئيس الاتحاد العربي للعبة كمال بو عزيز , ونائب رئيس الشؤون الرياضية بمكتب وزارة الرياضة بمكة المكرمة الفائزين بالمراكز الأولى في كل فئة حيث جاء الأهلي أولًا في المصارعة الرومانية, والوحدة ثانيًا والنصر بالمركز الثالث, وعلى مستوى المصارعة الحرة حقق الأهلي المركز الأول، وثانياً الوحدة، والاتفاق بالمركز الثالث.// انتهى //16:24ت م0123

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