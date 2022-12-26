السعودية اليوم / الكويتي العجمي بفرديته "سمو الشعل" أولاً في شوط دق لون الشعل بمهرجان الإبل



الرياض 02 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 26 ديسمبر 2022 م واس

حقق الكويتي علوش نحيان العجمي المركز الأول بالفردية " سمو الشعل " في شوط فئة دق لون الشعل بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته السابعة.

وأعلنت لجنة التحكيم النهائي، اليوم نتائج الفائزين بالشوط , حيث حل ثانياً المواطن فلاح سلطان المطيري بالفردية "غرنوقه سلطانات"، وفاز بالمركز الثالث المواطن سعود بن محسن الشيباني بالفردية " عزاير" ، ورابعاً المواطن فلاح سلطان المطيري بالفردية " شيخة سلطانات" ونال المركز الخامس المواطن نواف بن مناحي العتيبي بالفردية " حربة الشعل ".

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15:58ت م

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