السعودية اليوم / مصرع 17 شخصاً نتيجة تساقط الثلوج في اليابان



طوكيو 02 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 26 ديسمبر 2022 م واس

لقي 17 شخصاً مصرعهم إثر تساقط الثلوج في معظم أنحاء اليابان خلال الأيام العشرة الماضية.

وأفادت وكالة إدارة الحرائق والكوارث اليابانية في بيان، أنَّ تساقط الثلوج بغزارة على جزيرة هونشو، على امتداد بحر اليابان وعلى جزيرة هوكايدو الكبيرة في الشمال، أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل في جميع أنحاء اليابان، وأن الحصيلة الأولية تشير إلى مصرع 17 شخصًا وأصابة العشرات بسبب سوء الأحوال الجوية.

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15:43ت م

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