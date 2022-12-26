السعودية اليوم / عقد الاجتماع الاستثنائي للجنة وكلاء وزارات التربية والتعليم بدول مجلس التعاون



الرياض 02 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 26 ديسمبر 2022 م واس

في إطار تنفيذ قرارات الاجتماع السادس للجنة أصحاب المعالي وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (20 أكتوبر 2022م)، عقد وكلاء وزارات التربية والتعليم بدول مجلس التعاون اجتماعاً استثنائياً، اليوم، -عبر الاتصال المرئي-، برئاسة وكيل الوزارة للتعليم بسلطنة عمان الدكتور عبدالله أمبوسعيدي، وبمشاركة الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الأستاذ خليفة العبري، ومشاركة مكتب التربية العربي لدول الخليج.

وجرى خلال الاجتماع, وضع الآلية المناسبة لنقل اختصاصات المؤتمر العام والمكتب التنفيذي لمكتب التربية العربي لدول الخليج للجنة وزراء التربية والتعليم بدول المجلس، ولجنة وكلاء وزارات التربية والتعليم بدول المجلس، والتوصية برفعها لأعضاء لجنة وزراء التربية والتعليم بدول المجلس لاعتمادها بالتمرير.

// انتهى //

15:41ت م

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