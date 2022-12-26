السعودية اليوم / تعليم الشرقية ينظم ملتقى الأسرة والمدرسة الرابع



الدمام 01 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 25 ديسمبر 2022 م واس

نظم تعليم الشرقية بالتعاون مع جمعية البر بالمنطقة الشرقية اليوم، ملتقى الأسرة والمدرسة الرابع، بحضور ومشاركة 342 موجهاً ومشرفاً تربوياً، وذلك في مقر الجمعية بالدمام.

واستعرض الملتقى عدة موضوعات أبرزها التنمر الإلكتروني، التعامل مع الجرائم الإلكترونية، إضافة إلى تقديم ورقة عمل بعنوان المخدرات والإدمان.

وأوضح مساعد مدير عام التعليم بالمنطقة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالرحمن الزهراني، أن الملتقى يهدف لتطوير مهارات الموجهين والموجهات والعاملين في التوجيه الطلابي ورفع مستوى التعامل مع الحالات الطلابية المختلفة.

بدوره نوه الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية الدكتور يوسف الراشد، بأهمية الشراكة مع إدارة التعليم بالمنطقة والتي تأتي في إطار خطط الجمعية الإستراتيجية التي تنطلق من رؤيتها نحو خدمة وتنمية المجتمع والإحساس بأهمية المسؤولية الاجتماعية المشتركة.

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15:30ت م

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