

الرياض 02 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 26 ديسمبر 2022 م واس

تصدرت الفردية "الشرقية " لمالكها المواطن عبد الرحمن إبراهيم الدوسري شوط فئة دق لون الصفر في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته السابعة.

وأعلنت لجنة التحكيم النهائي، اليوم , نتائج الفائزين في الشوط بحصول المواطن أحمد قعيد المطيري بالفردية "رياسة نحارات " على المركز الثاني، وثالثاُ المواطن شبنان بن فهد الدوسري بالفردية "حرية شبنان "، وجاء الكويتي دبوس مبارك الدبوس بالمركز الرابع بالفردية "هقوة"، وخامساً المواطن زايد عاصي الشمري طنا العاصيات ".

// انتهى //

15:27ت م

0104





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الفردية "الشرقية " تتصدر شوط دق لون الصفر بمهرجان الإبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.