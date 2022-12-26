السعودية اليوم / مصرع 11 شخصًا وإجلاء الآلاف من منازلهم جراء فيضانات في الفلبين



مانيلا 02 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 26 ديسمبر 2022 م واس

لقي 11 شخصًا مصرعهم في عاصفة وفيضانات نجمت عن أمطار موسمية غزيرة أجبرت حوالي 46 ألف شخص على الهرب من منازلهم.

وأفادت السلطات الفلبينية اليوم أن 11 شخصًا لقوا مصرعهم وفقد 19 آخرون بعد أسبوع من الأمطار الغزيرة، حيث تركزت جنوب وشرق البلاد أمس، وفاضت على إثرها الأنهار وغمرت قرى ريفية وطرقًا سريعة.

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15:23ت م

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