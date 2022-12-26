السعودية اليوم / سفير سنغافورة لدى المملكة: مهرجان الإبل نقطة تحوّل تاريخية جمعت الماضي والحاضر



الرياض 02 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 26 ديسمبر 2022 م واس

أكد سفير جمهورية سنغافورة لدى المملكة ونغ تشاو مينغ أن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يشكّل نقطة تحوّل تاريخية جمعت بين الماضي التليد والحاضر المجيد والمستقبل المشرق.

وقال خلال زيارته اليوم لمقر المهرجان بنسخته السابعة بالصياهد: "تشكل الإبل عند أبناء المملكة تاريخًا وثقافة وموروثًا جميلًا حظي باهتمام كبير من الحكومة التي عملت على تأصيله ونقله للأجيال"، مشيدًا بما شاهده من تنظيم مميز يعكس أهمية الحدث العالمي.

وشملت زيارة السفير جولة في الأجنحة المشاركة بالمهرجان، واستمع لشرح عنها، ووقف على معرض متحف الأسلحة، وشاهد عرض التحكيم النهائي في منافسات دق فردي الصفر والشعل.

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15:22ت م

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