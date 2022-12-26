شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يُثير الغموض حول صفقة كريستيانو رونالدو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف مارسيلو سالازار المدير الرياضي لنادي النصر السعودي، عن إمكانية التعاقد مع كريستيانو رونالدو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية، أن النصر يحاول بقوة حسم الصفقة قبل نهاية العام الحالي، من أجل التواجد مع الفريق.

وكان رونالدو رحل عن صفوف ملعب أولد ترافورد، بعد إعلان مانشستر يونايتد الإنجليزي فسخ التعاقد معه بالتراضي، قبل أيام من انطلاق بطولة كأس العالم الأخيرة.

وقال سالازار في تصريحات أبرزتها إذاعة "مونت كارلو الفرنسية": "لا يسمح لي بقول نعم أو لا عن صفقة رونالدو، دعنا ننتظر ونرى كيف ستسير الأمور حتى نهاية العام".

وأضاف: "كما ترون، إنها مفاوضات ضخمة، ليس فقط للنادي، لكن من أجل البلد وكرة القدم العالمية، ويجب أن تجريها سلطات أعلى".

وتابع: "ما يمكنني قوله، إن كريستيانو رونالدو أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، لقد كان دائمًا نموذجًا بالنسبة لي كلاعب رياضي، بسبب رغبته في الفوز".

واختتم المدير الرياضي للعالمي: "بعد ذلك، بصفتي مواطنا برتغاليا، كنت دائما أدعمه.. لكن في الوقت المناسب سيتم الكشف المستقبل".