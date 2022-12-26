شكرا لقرائتكم خبر عن غيابات جديدة في صفوف النصر قبل ساعات من مواجهة الهلال بديربي السعودية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تفصلنا ساعات قليلة عن انطلاق فعاليات أحداث قمة ديربي السعودية، والذي سيجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي ونظيره النصر، وذلك مساء اليوم الإثنين الموافق 26 من ديسمبر الجاري.

الغنام يغيب عن النصر في مباراة الهلال

وكشفت صحيفة "الاقتصادية" أن رودي جارسيا، المدير الفني للنصر، قرر استبعاد اللاعب خالد الغنام من مباراة الديربي، لأسباب فنية.

وانضم خالد الغنام إلى قائمة الغائبين عن مباراة الديربي، برفقة كل من الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، وعبد الله مادو الذي يعاني من الإصابة، كما يتجه جارسيا نحو استبعاد الحارس أمين بخاري لأسباب فنية.

موقف النصر والهلال من جدول ترتيب الدوري السعودي

ويتصدر النصر ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 22 نقطة، بفارق الأهداف عن الشباب، الوصيف مع تبقي مباراة مؤجلة أمام الاتحاد، فيم يأتي الهلال في المركز الثالث، برصيد 20 نقطة، بفارق الأهداف عن التعاون "الرابع".