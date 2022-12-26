شكرا لقرائتكم البيئة تطلق خدمة طلب زيارة مزرعة عبر تطبيق مرشدك الزراعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، خدمة جديدة عبر تطبيق “مرشدك الزراعي” على الأجهزة الذكية، وهي خدمة “طلب زيارة مزرعة”؛ التي تتيح للمستفيدين من المزارعين والمستثمرين، طلب زيارة المرشدين الزراعيين التابعين للمنطقة لمزارعهم؛ لتقييم أي مشكلة تواجههم وتقديم الحلول لها.

تطبيق مرشدك الزراعي

ويُقدّم تطبيق “مرشدك الزراعي” العديد من الخدمات الذكية للمزارعين والمستثمرين على مستوى مناطق المملكة، من خلال (385) خبيرًا ومرشدًا ومهندسًا زراعيًّا؛ حيث يتيح للمزارعين التواصل مع المختصين والمرشدين الزراعيين عن طريق الكتابة النصية أو الاتصال المباشر المرئي، للاستفسار عن المعوقات والصعوبات التي تواجههم، حرصًا من الوزارة على أتمتة القطاع الزراعي، للتسهيل على المزارعين، ورفع كفاءة مزارعهم للوصول إلى زراعة ناجحة وصحية، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، وقدم التطبيق منذ إطلاقه أكثر من (2.9) مليون استشارة زراعية.

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آلية التقديم

أوضحت الوزارة آلية التقديم على طلب زيارة مزرعة عبر التطبيق، والتي تتطلب من المستفيد تدوين اسم المزرعة، وتحديد المنطقة والمحافظة، بالإضافة إلى إرفاق موقع المزرعة على الخريطة، وتحديد سبب الطلب؛ عقب ذلك تصل للمستفيد رسالة نصية تُحدد تفاصيل موعد الزيارة من قبل الخبراء والمرشدين الزراعيين ميدانيًّا، سعيًا من الوزارة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وإستراتيجيتها في تطوير النماذج والعمليات والتشغيل بشكل مبتكر ومرن؛ من خلال الاستثمار في التقنيات الذكية.