إطلاق الدليل الاسترشادي للوقاية من التعاملات المالية غير الآمنة

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الرياض - محمد الوسيري - أطلق المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، الدليل الاسترشادي للوقاية من التعاملات المالية غير الآمنة لمنظمات القطاع غير الربحي، لحمايتها من الوقوع في بعض أخطاء التعاملات المالية والتمويلية.

غسل الأموال

ويهدف الدليل لتوعية المنظمات بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحمايتهم منها، بالإضافة لإرشادهم ومساعدتهم في تطبيق ما ورد في الأنظمة واللوائح بشأن السلامة المالية.

ويوضح الدليل بإسهاب التعاملات المالية والتمويلية الآمنة، التي في مقدمتها الالتزام بما تنص عليه الأنظمة واللوائح التنفيذية، وما يصدر عنها من تعاميم ولوائح وإجراءات يضعها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي حماية للقطاع، ودعمًا لنموه وتحقيقًا لمستهدفاته.

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دليل التعاملات المالية

ويأتي إصدار الدليل ضمن جهود المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، المستمرة في التوعية، وسن التشريعات والأنظمة، وإصدار الأدلة، واللوائح المعينة للمنظمات على تنمية كياناتها واستدامتها، وبالتالي تحقيق أهداف التنمية الوطنية.