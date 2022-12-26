السعودية اليوم / سمو أمير الشرقية يدشن مبادرة "يوم لحقوق الإنسان"



الدمام 02 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 26 ديسمبر 2022 م واس

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في الإمارة اليوم، مبادرة "يوم لحقوق الإنسان" التي أطلقها فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية.

وأكد سموه أن المملكة منذ تأسيسها تولي حقوق الإنسان أهمية خاصة، سيراً على منهج الدين الإسلامي الذي حفظ كرامة الإنسان وحقوقه، مشيراً إلى أن قيادة هذه البلاد أعزها الله تحرص كل الحرص على أن يحظى كل من يعيش على أرض المملكة بكامل الحقوق وفي شتى المجالات، وعززت ذلك بالتشريعات سواءً على مستوى القضاء، والعدالة الجنائية، والصحة، والتعليم، والعمل، والثقافة وحقوق المرأة والطفل، وغيرها من الأنظمة ذات العلاقة المباشرة بضمان تمتع الجميع بحقوقه.

من جهته أوضح معالي نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان عبدالعزيز الخيال أن المبادرة التي أطلقها فرع الهيئة المنطقة الشرقية تهدف إلى استدامة مفاهيم نشر ثقافة حقوق الإنسان والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من موظفي القطاعات الحكومية المستهدفة كمرحلة أولى، بالإضافة إلى إشراك إدارة الشكاوى والمتابعة والتحقيق بحكم الاختصاص لاستقبال الشكاوى والوصول إلى المستهدفين .

وبين أن مستهدفات المبادرة رفع نسبة الوعي بشكل تدريجي بدءً من منسوبي القطاعات الحكومية، ومستفيدي هذه القطاعات والزائرين لها في نفس اليوم، ويتضمن نطاق المبادرة في مرحلتها الأولى الدمام، الخبر، الجبيل، بقيق، والمرحلة الثانية حفر الباطن، الأحساء، الخفجي في مدة زمنية قدرها عام.

ثم كرم سمو أمير المنطقة الشرقية الجهات الداعمة والمشاركة في المبادرة.

// انتهى //

13:50ت م

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