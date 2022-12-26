السعودية اليوم / وزير الشؤون الإسلامية يلتقي عضو برلمان مملكة كمبوديا



بالي 02 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 26 ديسمبر 2022 م واس

التقى معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أمس، في بالي بجمهورية إندونيسيا، معالي عضو برلمان مملكة كمبوديا الدكتور سوس محسن، على هامش مشاركته لرئاسة وفد المملكة بالمؤتمر الدولي الثاني لدول آسيان "خير أمة"، الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية.

وبحث اللقاء عدداً من المسائل ذات الاهتمام المشترك لاسيما ما يتصل بخدمة مسلمي كمبوديا.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جاكرتا عصام عابد الثقفي، ووكيل وزارة الشؤون الإسلامية للشؤون الإسلامية الدكتور عواد بن سبتي العنزي، فيما حضره من الجانب الكمبودي مستشار وزارة الأديان والطوائف رئيس الجامعة الكمبودية للإدارة والتكنولوجيا الدكتور محمد فريد حسين، وممثل مفتي كمبوديا محمد دواد قاسم.

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13:37ت م

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