السعودية اليوم / وزير الشؤون الإسلامية يلتقي أمين اللجنة الوطنية لمسلمي الفلبين



بالي 02 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 26 ديسمبر 2022 م واس

التقى معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، يوم أمس في جزيرة بالي بجمهورية إندونيسيا، أمين اللجنة الوطنية لشؤون المسلمين في الفلبين غيلينج مامونديوج وذلك على هامش مشاركتهم بالمؤتمر الدولي الثاني لدول آسيان "خير أمة"، الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية لدول آسيان.

وناقش الجانبان عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لاسيما ما يتصل بخدمة العمل الإسلامي والاستفادة من تجربة المملكة في مجال نشر الوسطية والاعتدال.

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13:25ت م

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