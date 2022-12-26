السعودية اليوم / منظمة التعاون الإسلامي تدعو طالبان للتراجع عن قرارها بمنع توظيف النساء في منظمات الإغاثة



جدة 02 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 26 ديسمبر 2022 م واس

دعت منظمة التعاون الإسلامي حركة طالبان التراجع عن قرارها بمنع توظيف النساء في المنظمات المحلية والأجنبية بأفغانستان.

وقالت المنظمة في بيان لها اليوم: " إن الحقوق الأساسية للمرأة الأفغانية تعرضت لضربة قاسية أخرى، بعد الأمر الصادر في 24 ديسمبر 2022 من قبل وزارة الاقتصاد في كابل لجميع المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية بتعليق عمل الموظفات حتى إشعار آخر"، داعيةً حركة طالبان للتراجع عن قرارها بمنع توظيف النساء في منظمات الإغاثة .

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13:22ت م

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