السعودية اليوم / عقد الاجتماع الأول للجنة التحضيرية لمساعدي رؤساء الأركان للعمليات والتدريب في القوات المسلحة بدول مجلس التعاون



الرياض 02 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 26 ديسمبر 2022 م واس

عقد مساعدو رؤساء الأركان للعمليات والتدريب في القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم اجتماعهم الأول للجنة التحضيرية، بحضور ممثل عن الشؤون العسكرية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وممثل عن القيادة العسكرية الموحدة، وذلك في مقر الأمانة العامة بالرياض.

ويأتي الاجتماع ضمن إطار المناقشة والتحضير واعتماد خطة اجتماعات العمل العسكري الخليجي المشترك للعام 2023م، والإسهام في دعم مسيرة العمل العسكري الخليجي المشترك، وتعزيز التكامل العسكري في مختلف القطاعات بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

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13:17ت م

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