السعودية اليوم / مالي توافق على إطلاق سراح 46 جندياً من كوت ديفوار بعد احتجازهم 5 أشهر



باماكو 02 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 26 ديسمبر 2022 م واس

وافقت الحكومة المالية على إطلاق سراح 46 جنديًا من كوت ديفوار كانوا محتجزين لديها منذ خمسة أشهر بعد اتفاقية ثنائية تم التوصل إليها بحضور وسيط من توجو ووفد من كوت ديفوار.

وأكدت الرئاسة المالية في بيان أن الوفد الوزاري الإيفواري وصل مع وسيط توغولي لإجراء محادثات مع الحكومة المالية حيث تم تنظيم الزيارة بعد أن أرسل الرئيس الإيفواري الحسن واتارا مؤخرًا رسالة إلى رئيس مالي العقيد أسيمي غويتا من أجل تخفيف التوترات المتصاعدة بشأن تلك الأزمة.

وقالت الرئاسة المالية إن الاتفاقية تعزز السلام بين البلدين من أجل تجاوز هذا الحدث وأن الوثيقة التي اتفق الجانبان على التوقيع عليها لا تدعو إلى إطلاق سراح العسكريين فحسب بل ستكون بمثابة بيان لتعزيز العلاقات بين كوت ديفوار ومالي.

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13:16ت م

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