السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الرياض يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية رحماء الصحية



الرياض 02 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 26 ديسمبر 2022 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية رحماء الصحية الدكتور عبدالله بن حمد القعيد ومسؤولي الجمعية.

واطلع سموه على تقرير عن أعمال ومشاريع الجمعية وإنجازاتها وبرامجها في علاج المرضى المحتاجين.

وأعرب سموه عن تمنياته لهم بالتوفيق والنجاح في أعمالهم، ثم تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة.

// انتهى //

13:10ت م

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