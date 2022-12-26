السعودية اليوم / جامعة أم القرى تطلق البرنامج التَّدريبي في المناهج المبتكرة للرعاية الصحية



مكة المكرمة 02 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 26 ديسمبر 2022 م واس

أطلقت جامعة أم القرى ممثَّلة في معهد الابتكار وريادة الأعمال؛ بالتعاون مع كلية التمريض ومعهد البحوث والدراسات الاستشارية، ومدينة الملك عبدالله الطبية اليوم البرنامج التدريبي "مناهج مبتكرة في تحديد الثغرات البحثية، والحلول المبتكرة في الرعاية الصحية".

وأوضح عميد معهد الابتكار وريادة الأعمال الدكتور رامي بن عبدالعزيز الفتني أنّ البرنامج الذي يقدم للباحثين ومقدمي الرعاية الصحية و طلبة التخصصات الصحيَّة، يهدف إلى استخدام نهج التفكير التصميمي للأفكار البحثية، والتعرف على حقوق الملكيَّة الفكريَّة، والالتزام بأخلاقيات البحث العلمي في الرعاية الصحيَّة، والوصول إلى مستوى عالٍ من الممارسة الفعَّالة القائمة على الأدلة، وكذلك التعرف على طرق نشر الأبحاث في المجلات العلمية المرموقة.

من جانبها أكدت وكيلة معهد الابتكار وريادة الأعمال الدكتورة غيداء السلمي أنّ البرنامج التدريبي يستند على مكامن القوة في تعزيز الاقتصاد المعرفي من خلال مساراته الثلاث: البحث، والابتكار، وريادة الأعمال؛ من خلال إيجاد حلول مبتكرة للمشاكل في الرعاية الصحية، مبينة أنّ البرنامج يقدم جلسات استشاريَّة متخصّصة للمجموعات البحثيَّة في متابعة سير تقدُّمها، موضحة أنّ البرنامج معتمد من الهيئة

// انتهى //

13:04ت م

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مكة المكرمة 02 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 26 ديسمبر 2022 م واسأطلقت جامعة أم القرى ممثَّلة في معهد الابتكار وريادة الأعمال؛ بالتعاون مع كلية التمريض ومعهد البحوث والدراسات الاستشارية، ومدينة الملك عبدالله الطبية اليوم البرنامج التدريبي "مناهج مبتكرة في تحديد الثغرات البحثية، والحلول المبتكرة في الرعاية الصحية".وأوضح عميد معهد الابتكار وريادة الأعمال الدكتور رامي بن عبدالعزيز الفتني أنّ البرنامج الذي يقدم للباحثين ومقدمي الرعاية الصحية و طلبة التخصصات الصحيَّة، يهدف إلى استخدام نهج التفكير التصميمي للأفكار البحثية، والتعرف على حقوق الملكيَّة الفكريَّة، والالتزام بأخلاقيات البحث العلمي في الرعاية الصحيَّة، والوصول إلى مستوى عالٍ من الممارسة الفعَّالة القائمة على الأدلة، وكذلك التعرف على طرق نشر الأبحاث في المجلات العلمية المرموقة.من جانبها أكدت وكيلة معهد الابتكار وريادة الأعمال الدكتورة غيداء السلمي أنّ البرنامج التدريبي يستند على مكامن القوة في تعزيز الاقتصاد المعرفي من خلال مساراته الثلاث: البحث، والابتكار، وريادة الأعمال؛ من خلال إيجاد حلول مبتكرة للمشاكل في الرعاية الصحية، مبينة أنّ البرنامج يقدم جلسات استشاريَّة متخصّصة للمجموعات البحثيَّة في متابعة سير تقدُّمها، موضحة أنّ البرنامج معتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع ١٣ ساعة تدريبية.// انتهى //13:04ت م0058

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.