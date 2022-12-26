أفضل فنادق الشرق الأوسط تحتضنها المملكة

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الرياض - محمد الوسيري - تزخر منطقة الشرق الأوسط بالعديد من الفنادق الفاخرة، تتنافس فيما بينها لجذب السياح والمسافرين حول العالم، ومن بينها الفنادق السعودية التي سيتم افتتاح جزء كبير منها على سواحل البحر الأحمر في 2023.

100 مليون زائر

وشهدت الفنادق السعودية طفرة كبيرة خلال عام 2022، حيث قالت وكالة بلومبرج في تقريرها بشأن أهم فنادق المنطقة، إن المملكة التي تعد أكبر دولة في الشرق الأوسط فتحت الباب أمام التأشيرات السياحية في عام 2019، والآن يتم افتتاح جزر فاخرة، إلى جانب عشرات الفنادق، حيث تهدف المملكة للوصول إلى 100 مليون زائر بحلول عام 2030.

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منتجع سانت ريجيس

وأشار التقرير إلى أن فندق سانت ريجيس البحر الأحمر، سيكون أحد اثنين من فنادق سانت ريجيس التي سيتم افتتاحها في المملكة في عام 2023، والثاني سيكون في العاصمة الرياض.

وسيضم فندق سانت ريجيس ريد سي 90 فيلا على جزيرة خاصة ومسبحاً وصالة رياضية ومنتجعاً صحياً ونادياً للأطفال، وسيكون الافتتاح في الربع الثاني من عام 2023. ويمثل منتجع سانت ريجيس البحر الأحمر، أول إطلاق للعلامة التجارية في المملكة والشرق الأوسط، ويقع المنتجع على جزيرة خاصة، كما سيقدم المنتجع الحصري الروح الأصيلة للعلامة التجارية، والأسلوب الطليعي، والخدمة المخصصة.

منتجع سيكس سينسز

تقوم شركة Six Senses بالبناء في واحد من موقعين داخليين بمشروع فنادق البحر الأحمر. وسيكون أول عقار للعلامة التجارية الفاخرة في المملكة، عبارة عن منتجع صحراوي ومنتجع صحي يضم 76 غرفة، بالإضافة إلى قرية الحرفيين التي تقدم الفنون والحرف اليدوية والموسيقى، وسيكون الافتتاح في أوائل عام 2023.

ويقع منتجع سيكس سينسز، ساوثرين ديونز، وسط الكثبان الرملية الصحراوية في مشروع البحر الأحمر، ويقدم تجربة الواحة التي تجمع الأنشطة والوظائف النابضة بالحياة تحت سقف واحد، بما في ذلك الاستقبال، وصالة اللوبي، والبوتيك، ومساحات الاجتماعات، وغرف الصلاة.

قرية الحرف

وستستضيف قرية الحرفيين أربع مجموعات صغيرة لتروي قصة تاريخ المنطقة وتراثها الثقافي من خلال الفنون والحرف اليدوية والرقص والموسيقى. ويكتمل المطعم الذي يفتح أبوابه طوال اليوم بطاولة طاهٍ ومدرسة للطهي، بالإضافة إلى بار للعصائر وبار للمشروبات وبار مياه.

وتقدم الفيلات ذات المخطط المفتوح من غرفة نوم واحدة إلى 4 غرف نوم مع تصميمات داخلية مصممة لتعكس محيط الصحراء وكلٍ منها يأتي مع شرفة خارجية للسماح للمسافرين بفرصة التواصل مع الطبيعة. سيكون هناك أيضًا سبا سيكس سينسز وحوض سباحة أيضًا.

محمية ريتز كارلتون

ستكون محمية ريتز كارلتون الخامسة في العالم، والأولى في الشرق الأوسط، جزءًا من مشروع البحر الأحمر. وسيضم 63 فيلا عبر سلسلة من الجزر الخاصة، ويمكن للضيوف الاستمتاع بوسائل الراحة المختلفة مثل منتجع صحي ومسبح ومطاعم. وسيكون الافتتاح في الربع الثالث من عام 2023.

وتوفر محمية الريتز كارلتون وجهة شاملةً وتجارب فريدة تأخذ روادها في رحلة مشوقة تهدف إلى تعزيز التواصل والروابط الإنسانية وتمنحهم فرصة التعرف على الثقافات والبيئات المختلفة والتراث المحلي. وتتيح الوجهة للضيوف من أصحاب الذوق الرفيع وممن يبحثون عن ملاذٍ مميز وفاخر، فرصة الاستمتاع بتجربةٍ مفعمة بالراحة والسكينة ضمن أحد وجهات المحمية المنعزلة والهادئة مع أبرز الخدمات الفاخرة والمخصصة لترضي جميع الأذواق.

وتعد تجربة المشاريع السياحية بالبحر الأحمر واحدة من أبرز المشاريع المتجددة، ويمتد على مساحة 28 ألف كيلو متر مربع على الساحل الغربي للمملكة، التي سيتم تطوير أقل من واحد في المائة منها. وتعتزم الوجهة تقديم نوعٍ جديدٍ من تجارب الرفاهية الحقيقية، التي يتم تطويرها وفق أعلى معايير الاستدامة. ويضم المشروع أرخبيلاً يحتوي على أكثر من 90 جزيرةً بكراً، بالإضافة إلى جبال وبراكين خامدة وكثبان الصحراء وجبال الوديان، وأكثر من 1600 مواقع أثرية ثقافية.