السعودية اليوم / القوات الصومالية تدمر مراكز مليشيات الشباب الإرهابية في محافظة شبيلي السفلى



مقديشو 02 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 26 ديسمبر 2022 م واس

أعلنت القوات المسلحة الصومالية تدميرها في عملية عسكرية مشتركة، مراكز سرية تابعة لمليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة في مناطق وقرى بمحافظة شبيلي السفلى.

وأشارت مصادر عسكرية ميدانية إلى أن القوات المسلحة تمكنت أيضاً من تدمير ما أسماه الإرهابيون بمحاكم لأخد الأموال من المدنيين بشكل إجباري.

وأضافت المصادر أنه تم خلال العملية إغلاق الطرق التي يستخدمها الإرهابيون لنقل المتفجرات وذلك بهدف إلحاق الضرر بالمدنيين العزل.

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12:53ت م

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