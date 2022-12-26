السعودية اليوم / 14 عملية خلع ولادي ينفذها مستشفى الرس في أسبوع



بريدة 02 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 26 ديسمبر 2022 م واس

تمكن الفريق الطبي المتخصص في معالجة إصابات الخلوع الولادية الخلقية للأطفال بمستشفى الرس من إجراء 14 عملية خلع ولادية للأطفال خلال الأسبوع الماضي، فيما تمكن من إجراء الكشف الطبي على 45 طفلاً ممن يعانون من مشاكل في الأطراف السفلية وصعوبة بالحركة.

وأفاد تجمع القصيم الصحي أنًّ فريق الخلوع الولادية نجح بإجراء العمليات الجراحية للحالات التي تم تسجيل مواعيد لهم بعد إجراء الكشف الطبي عليهم في زيارات سابقة، حيث يتم تجهيز الأطفال لإجراء العمليات وجدولتهم حسب الأولوية والاستشارة الطبية، مشيراً إلى أنَّ ذلك يأتي تتويجاً لجهود التعاون بين تجمع القصيم الصحي ومستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وتنفيذاً للعديد من برامج تبادل التجارب والخبرات المهنية بين الجانبين.

يذكر أنَّ مجموع عمليات الخلوع الولادية التي أجريت بمستشفى الرس خلال العام الحالي2022 م بلغت 115 عملية، بالإضافة إلى تقديم المستشفى490 استشارة وتقديم الكشف الطبي على الأطفال المصابين بالخلوع الولادية.

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12:17ت م

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