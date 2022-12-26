السعودية اليوم / وكلاء إمارات المناطق يعقدون اجتماعهم الثاني غداً في تبوك



تبوك 02 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 26 ديسمبر 2022 م واس

يُعقد غداً الثلاثاء بمقر إمارة منطقة تبوك الاجتماع التحضيري الثاني لوكلاء إمارات المناطق لهذا العام، برئاسة معالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام الفالح، وبحضور وكلاء إمارات مناطق المملكة، وذلك للتحضير للاجتماع السنوي الثلاثين لأصحاب السمو أمراء المناطق.

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12:15ت م

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