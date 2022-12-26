السعودية اليوم / وزير الصحة اليمني يتفقد مشاريع مركز الملك سلمان للإغاثة في شمال محافظة حجة ويطلع على الأوضاع الصحية للأهالي والنازحين



حجة 02 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 26 ديسمبر 2022 م واس

قام وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور قاسم محمد بحيبح بزيارة تفقدية للمشاريع التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في شمال محافظة حجة للاطلاع على الأوضاع الصحية للأهالي والنازحين والمشاريع الخدمية المقدمة من المركز في المنطقة.

وتفقد معاليه برفقة المستشار بمركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور علي الغامدي ومحافظ حجة اللواء الركن عبدالكريم السنيني، مشاريع الصحة والإمداد المائي الممولة من المركز في مديريات ميدي وحيران وحرض وعزلة بني حسن بمديرية عبس.

واطلع الوزير على نظام البصمة الإلكتروني الذي تم تدشينه للمشاريع الصحية المتمثلة بمركز الجعدة الصحي ومركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية ومشروع العيادات المتنقلة في مديريات المحافظة، مشيدًا بما سيقدمه نظام البصمة من حفظ ملفات المرضى في النظام الإلكتروني وتنظيم دورة الخدمات الطبية المقدمة للمستفيدين.

وأشاد الوزير قاسم بحيبح بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة قائلًا إنه الداعم الأول للقطاع الصحي بعشرات المشاريع في اليمن، مشيرًا إلى أن التدخلات الوحيدة في المحافظة هي عبر مركز الملك سلمان للإغاثة.

من جانبه أكد المستشار بالمركز الدكتور علي الغامدي أن المركز يستعد لإقامة مخيم لمعالجة أمراض العيون، إلى جانب ذلك سيتم تجديد مشروع التغذية للأطفال والأمهات الحوامل والمرضعات وتنفيذ مشاريع صحية أخرى في عدد من مديريات المحافظة.

فيما نوّه محافظ حجة اللواء الركن عبد الكريم السنيني بالدور الكبير للمركز في التخفيف من معاناة الأهالي والنازحين وتذليل الصعاب أمامهم من كافة الجوانب.

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11:54ت م

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