السعودية اليوم / السديس يتفقد منظومة الخدمات في المسجد الحرام



مكة المكرمة 02 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 26 ديسمبر 2022 م واس

تفقد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس، منظومة الخدمات في المسجد الحرام بمرافقة مساعد الرئيس العام للحوكمة الدكتور عبدالوهاب بن عبدالله الرسيني.

واطلع السديس، على عملية تنظيم المعتمرين أثناء أدائهم الطواف وانسيابية الحركة في المسعى، بالإضافة إلى مسار الحوكمة والعمل القائم بها, والجاهزية الميدانية والخدمية التي تقدم لقاصدي البيت الحرام.

وحث الشيخ السديس الجميع على بذل المزيد من الجهود لخدمة زوار وقاصدي المسجد الحرام، وتقديم أرقى وأفضل الخدمات لقاصدي البيت الحرام.

// انتهى //

11:27ت م

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