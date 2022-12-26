شكرا لقرائتكم خبر عن إحصائية مقلقة للهلال قبل مواجهة النصر الليلة بدوري روشن السعودي! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يدخل نادي الهلال تحدي صعب ومصيري الليلة، حينما يواجه فريق النصر المنتشي بالإنتصارات فى الآونة الأخيرة، فى الجولة العاشرة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، حيث يأمل الزعيم الهلالي فى الفوز بلقاء الديربي ومنع الفريق النصراوي من الإنفراد بصدارة جدول الترتيب.

ويمتلك نادي الهلال إحصائية مقلقة فى المواجهات الخمس الأخيرة بين الفريقين، حيث لم يتمكن الزعيم الهلالي سوي من الفوز فى لقائين فقط، فى الوقت الذي تعرض فيه للهزيمة على يد النصر فى 3 مناسبات، الأمر الذي يعكس صعوبة اللقاء على للفريقين، ومدي الندية الذي سيشهده ديربي الشتاء الليلة.



دياز يحذر لاعبيه من الأخطاء الدفاعية!

وحرص المدرب الأرجنتيني رومان دياز على تحذير لاعبيه من تكرار الأخطاء الدفاعية فى مباراة اليوم، لا سيما أن الفريق النصراوي يمتلك الإمكانيات لإستغلال أنصاف الفرص مما قد يمنحهم الأفضلية فى مباراة الديربي، فى الوقت الذي نوه بـ ضرورة حسم الفرص التى تتاح للاعبيه مبكرًا أمام المرمي.



موعد مباراة النصر والهلال القادمة

ومن المقرر أن يحل نادي الهلال ضيفًا ثقيلًا على نظيره النصر اليوم الإثنين، فى الجولة العاشرة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.