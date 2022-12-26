شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يستضيف الهلال فى تحدي مثير على صراع الصدارة بدوري ريو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يدخل نادي النصر تحدي قوي ومثير الليلة، حينما يواجه فريق الزعيم الهلالي فى الجولة العاشرة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، حيث يسعي العالمي لمواصلة صدارته للمسابقة وتحقيق الفوز بمباراة الديربي وإثبات أحقيته بتلك الصدارة، حتى لا يمنح الهلال والشباب الأفضلية بجدول الترتيب.

فى حين يسعي نادي الهلال للفوز فى المباراة وإقتناص الصدارة خلال مواجهة الليلة المثيرة ولو بشكل مؤقت، مما يمنح المباراة أهمية إضافية بجانب كونها مباراة ديربي، إلا أنخا ستكون فارقة فى مشوار الفريقين بشكل كبير فى مسابقة الدوري هذا الموسم، نظرًا للمنافسة القوية التى تجمعهم فى الآونة الأخيرة.



النصر يسعي لمواصلة إنتصاراته الليلة

ويسعي نادي النصر لمواصلة سلسلة إنتصاراته الأخيرة فى مسابقة الدوري السعودي، حيث يسير العالمي بخطي ثابتة هذا الموسم بعدما تمكن من الفوز فى آهر خمس مباريات على التوالي، ليعتلي الفريق بفضل هذه السلسلة من الإنتصارات صدارة جدول الترتيب، الأمر الذي يعكس الحالية الجيدة التى يعيش الفريق النصراوي.



موعد مباراة النصر والهلال القادمة

ومن المقرر أن يستضيف نادي النصر نظيره الهلال اليوم الإثنين، فى الجولة العاشرة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.