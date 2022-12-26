شكرا لقرائتكم استئصال ناجح لورم سحائي تسبب في إعاقة مريضة 5 سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تمكن فريق طبي في جراحة المخ والأعصاب من إنهاء معاناة مريضة لم تستطيع المشي لأكثر من 5 سنوات، لضعف في الجانب الأيمن من اليد والرجل في عملية جراحية لاستئصال ورم سحائي في الدماغ.

تدخل جراحي عاجل وناجح

وبينت صحة حفر الباطن أن المريضة التي كانت تعاني من حكة شديدة في الرأس وضعف في الجانب الأيمن من اليد والرجل، ولاتستطيع المشي لأكثر من خمس سنوات، أُجريت لها الفحوصات السريرية والمخبرية والإشعاعية فور وصولها لتؤكد وجود ورم سحائي شبه متكلس متجه إلى الفص الوظيفي الأيسر ومخترق البطين الأيسر للدماغ.

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وأكدت أن الفريق المعالج قرر على الفور إجراء عملية جراحية استمرت لـ 3 ساعات تم من خلالها استئصال الورم، وقد تكللّت العملية بالنجاح والله الحمد.

خدمات مستشفى حفر الباطن

يذكر أن مستشفى حفر الباطن المركزي بسعة 200 سرير قدم خدماته العلاجية والتشخيصية في قسم الطوارئ لـ41,828 مستفيدًا ، خلال النصف الأول لعام 2022م ، فيما بلغ عدد مستفيدي العيادات الخارجية 33,872, وبلغ عدد المنومين 11207 مرضى ، كما تم إجراء 1700 عملية جراحية.