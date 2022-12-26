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وظائف شاغرة بمجلس الضمان الصحي في عدة تخصصات

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الرياض - محمد الوسيري - أعلن مجلس الضمان الصحي (هيئة حكومية) توفر وظائف شاغرة في مختلف التخصصات بالرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مسؤول الرواتب (تفاصيل):
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، المحاسبة) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.
– لغة إنجليزية.

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2- رئيس قسم علم البيانات والتصور (تفاصيل):

– درجة البكالوريوس في تخصص (الرياضيات، الإحصاء، علوم الحاسب، علم البيانات، الذكاء الاصطناعي، نظم المعلومات الإدارية) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال ذات صلة.
– لغة إنجليزية.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن

طريقة التقديم:

– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):
[email protected]

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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