5 إرشادات للحماية عند هطول الأمطار والعواصف الرعدية

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الرياض - محمد الوسيري - قدمت أمانة منطقة جازان، اليوم الاثنين، عددًا من الإرشادات التي ينبغي على المواطنين اتباعها عند هطول الأمطار والعواصف الرعدية.

ونشرت أمانة جازان عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” إنفوجراف يوضح هذه الإرشادات والتي شملت:

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5 إرشادات

1ـ متابعة تنبيهات وتحذيرات الجهات المختصة.

2ـ منع الأطفال من اللعب في مناطق تجمع المياه.

3ـ الابتعاد عن مصادر الكهرباء مثل أعمدة الإنارة وكبائن الكهرباء.

4ـ تجنب المرور أو الجلوس في مجاري السيول.

5ـ إفساح المجال أمام معدات سحب المياه.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك، ولا يستبعد تساقط للثلوج الخفيفة على أجزاء من تلك المناطق، كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والشرقية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أكثر من مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-38كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أكثر من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.