شكرا لقرائتكم القريات وطريف تسجلان أدنى درجة حرارة بالمملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، درجات الحرارة الكبرى والصغرى على بعض مدن المملكة، حيث سجلت مدينة شرورة أعلى درجة حرارة بـ31 درجة مئوية، فيما سجلت القريات وطريف أدنى درجة حرارة بـ5 مئوية.

الدرجات الكبرى

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي على “تويتر” أنّ درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: مكة المكرمة 26 درجة، المدينة المنورة 21 درجة والرياض 20 درجة، وجدة 26 درجة، والدمام 21 درجة، وأبها 16 درجة، وتبوك 15 درجة.

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وبلغت درجة الحرارة في جازان 29 درجة، وشرورة 31 درجة، وينبع 25 ونجران27 درجة ووادي الدواسر 24 درجة، والقنفذة 29 درجة، والطائف 18 درجة مئوية والخرج 22 درجة.

الدرجات الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فهي كالتالي: القريات وطريف سجلتا 5 درجات مئوية، وبريدة وحائل والباحة 8 درجات، والدوادمي 9 درجات وحفر الباطن 7 درجات مئوية.

وبلغت درجة الحرارة في أبها 10 درجات والرياض والمدينة المنورة 11 درجة، وعرعر7 درجات وسكاكا 6 درجات مئوية، وينبع 15 درجة، و العلا 10 درجات، والوجه14 درجة مئوية.