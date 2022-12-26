شكرا لقرائتكم هلال جمادى الآخرة يزين الأفق الغربي في ليلته الأولى.. تقويم أم القرى صحيح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أجاب أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً عبدالله المسند، عن تساؤلات العديد من المواطنين بشأن هلال شهر جمادى الآخرة يوم السبت ليلة الأحد؛ حيث شُوهد الهلال في ليلته الأولى بوضوح وجلاء كبيرين ومرتفعاً، ومكث في الأفق الغربي نحو ساعة وخمس دقائق، ليثار التساؤل بعدها: “هل تقويم أم القرى صحيح في دخول شهر جمادى الآخرة؟”، مجيباً بـ”نعم صحيح”.

ساعة وخمس دقائق

وأوضح المسند عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، اليوم الاثنين، أن القمر غرب قبل الشمس بدقيقة واحدة فقط مغرب يوم الجمعة 29 جمادى الأولى وفقاً لأفق مكة المكرّمة، حيث لا يوجد هلال يمكن مشاهدته في الأفق الغربي، على الرغم من كون الهلال مولوداً عند الساعة 01:17 ظهر يوم الجمعة، إلا أنه غرب قبل الشمس بسبب مساره.

قد يهمّك أيضاً

وبناءً على ذلك، بات الهلال مساء السبت كبيراً، ومتأخراً في غروبه، حيث مكث نحو ساعة وخمس دقائق، وشاهده العديد من المواطنين ، بحسب المسند.

أسباب تأخر غروب الهلال

ولفت إلى أن الهلال يكون رفيعاً وكبيراً ومتأخراً في غروبه ليلة واحد لعدة عوامل هي:

ـ اكتمال الشهر المنصرم 30 يوماً.

ـ ولادة مبكرة يوم 29 من الشهر المنصرم.

ـ علاوة على ذلك كون القمر في نقطة الحضيض (أقرب نقطة إلى الأرض) يوم السبت تجعل حجمه كبيراً، “علما أن متوسط تأخر شروق القمر أو غروبه يومياً نحو 50 دقيقة، وأطولها نحو 70 دقيقة، وأقلها نحو 30 دقيقة على وجه التقريب”.

وتابع المسند بالقول” إن حجم وارتفاع وطول مكث الهلال لا عبرة فيه في تصحيح أو تخطئة الحساب أو الرؤية”.