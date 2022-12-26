السعودية اليوم / تعليم تبوك يشارك في فعالية مستقبل السلامة المرورية



تبوك 02 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 26 ديسمبر 2022 م واس

تشارك الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك في فعالية "مستقبل السلامة المرورية 2022" وإستراتيجية السلامة المرورية بالمنطقة والمعرض المصاحب، وذلك بمقر المدينة الجامعية بمدينة تبوك.

وأوضح منسق لجنة السلامة المرورية في تعليم تبوك نايف العنزي أنَّ مشاركة تعليم تبوك في معرض مستقبل السلامة المرورية تهدف إلى تثقيف وتوعية المجتمع، مشيراً إلى أنَّ المشاركة تتضمن مبادرتين وهما مبادرة سلامتنا تشمل حقائب مدرسية فيها نماذج للتثقيف والتدريب باللعب والمسرح، حيث تم توزيع الحقائب على جميع الروضات والمدارس الابتدائية في منطقة تبوك والمبادرة الثانية عبارة عن فيلم توعوي عن طرق السلامة داخل الحافلات المدرسية.

وشهدت الفعالية زيارات يومية من الطلاب والطالبات من مختلف المراحل المدرسية للاطلاع على محتويات المعرض، وترسيخ مفهوم التوعية بالسلامة المرورية وتثقيف المجتمع للعمل على خفض معدلات الحوادث المرورية بما يسهم في حفظ الأرواح وممتلكات ومقدرات الوطن.

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10:24ت م

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