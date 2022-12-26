السعودية اليوم / سمو أمير عسير يدشن مشروع "إعداد الأرصدة الافتتاحية ومسك السجلات المحاسبية"



أبهـا 02 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 26 ديسمبر 2022 م واس

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، في مكتبه بديوان الإمارة، مشروع "إعداد الأرصدة الافتتاحية ومسك السجلات المحاسبية"، على أساس الاستحقاق في الإمارة، والذي يأتي ضمن مشروع التحول الإستراتيجي وفق رؤية المملكة 2030، بحضور ممثلي وزارتي الداخلية والمالية.

ويهدف التحول إلى تحسين قدرات الإمارة في مجالات الإدارة، والعمليات، واتخاذ القرارات المالية، والمحافظة على أصولها وحصرها وتوفير أدوات الحوكمة المناسبة؛ لتحسين إدارتها والاستثمار الأمثل لها، وتوفير معلومات أدق وأشمل؛ لتعزيز عمليات التخطيط وصنع القرار.

ويشمل مراحل مشروع التحول على التحليل والتخطيط، وإعداد الأرصدة الافتتاحية للأصول والالتزامات، ومسك السجلات المحاسبية، إلى جانب إعداد القوائم المالية السنوية للإمارة.

وتتضمن العوامل الرئيسة لنجاح المشروع في دعم الإدارة العليا بالإمارة من خلال المساعدة في تحقيق أهداف فريق العمل للمشروع، وإدارة مقاومة التغيير من خلال فهم متطلبات وطرق التغيير، وتوفر جميع البيانات المطلوبة لتنفيذ المشروع خلال الوقت المتفق عليه.

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10:12ت م

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