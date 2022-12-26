السعودية اليوم / زلزال بقوة 5 درجات يضرب شمالي بابوا غينيا الجديدة



بورت مورسباي 02 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 26 ديسمبر 2022 م واس

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم، مقاطعة موروبي شمال بابوا غينيا الجديدة.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن مركز الزلزال وقع على بعد 95 كم، من منطقة فينشهافن، وعلى عمق 61.3 كم.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

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09:01ت م

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