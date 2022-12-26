

مكة المكرمة 02 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 26 ديسمبر 2022 م واس

دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس، مبادرة "قيادية ملهمة" بحضور مستشار ومساعد الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية بالمسجد الحرام الدكتورة العنود بنت خالد العبود.

وتهدف هذه المبادرة إلى تهيئة الكوادر النسائية وتعزيز كفاءة الموارد البشرية لصناعة جيل من القيادات النسائية لتحقيق أعلى معايير الجودة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

// انتهى //

08:43ت م

0015





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الرئيس العام لشؤون الحرمين يدشن مبادرة "قيادية ملهمة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.