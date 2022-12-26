السعودية اليوم /"الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة جازان



جيزان 02 جمادى الاخر 1444هـ الموافق 26 ديسمبر م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريراً عن حالة الطقس اليوم، تضمن توقعاً بهطول امطار رعدية على منطقة جازان، يصاحبها نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، على مدينة جيزان، ومحافظة جزر فرسان، والاجزاء الساحلية.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعه الثالثة مساءً.

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08:23ت م

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