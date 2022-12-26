السعودية اليوم / تعليم مكة ينظم لقاء "ملامح التطوير على قواعد السلوك والمواظبة المحدثة للطلاب والطالبات"



مكة المكرمة 02 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 26 ديسمبر 2022 م واس

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة التوجيه الطلابي أمس لقاءً بعنوان "ملامح التطوير على قواعد السلوك والمواظبة المحدثة للطلاب والطالبات "لهذا العام وذلك بقاعة الملك فهد.

وأوضحت مساعدة مدير عام التعليم للشؤون التعليمية لمياء بنت عبدالعزيز بشاوري أن اللقاء يهدف إلى تجويد المخرجات التعليمية لدى الطلبة ولاسيما وهم ثروة الوطن وحاضره ومستقبله، لافتةً النظر إلى أهمية تعزيز بناء الشخصية المتوازنة لهم، وضرورة تهيئة البيئة التعليمية الجاذبة داخل المدرسة ، وتحفيز منسوبات المدرسة من معلمات وإداريات ودعمهن وتحقيق الانسجام والتوافق البيئي بينهن، مشيرةً إلى أهمية استثمار المناسبات والفعاليات المدرسية لتعزيز الهوية الوطنية للطلاب والطالبات وصقل مهاراتهم وترسيخ قيمهم ومبادئهم الإسلامية .

وأبانت مديرة إدارة التوجيه الطلابي حورية اللحياني من جانبها أن اللقاء استهدف مشرفات الإدارة المدرسية ومشرفات التوجيه الطلابي في الإدارة التعليمية ومكاتب التعليم ومديرات المدارس لجميع المراحل وذلك بهدف توضيح قواعد السلوك والمواظبة القديمة والمحدثة واستعراض الأدوار والمسؤوليات للعاملين على قواعد السلوك والمواظبة وتقييم السلوك ودرجات فرص التعويض، بالإضافة إلى آداب السلوك الرقمي لطلاب وطالبات التعليم العام ، وكذلك المشكلات السلوكية في التعليم عن بُعد للمرحلتين المتوسطة والثانوية وشرح مفهوم المواظبة وتقييم المواظبة و آلية الحسم من درجات المواظبة.

كما تخلل اللقاء حوارا مفتوحا شاركت فيه المساعدة للشؤون التعليمية المستهدفات، كما تضمن عددًا من المداخلات والنقاشات.

// انتهى //

07:06ت م

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