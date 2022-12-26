السعودية اليوم / ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة الثلجية بالولايات المتحدة إلى 31 قتيلا



واشنطن 02 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 26 ديسمبر 2022 م واس

ارتفعت حصيلة الضحايا جراء العاصفة الثلجية التي تضرب مناطق عدة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 31 قتيلا.

وأعلنت السلطات الأمريكية أنه تم تأكيد 31 حالة وفاة مرتبطة بالعواصف في تسع ولايات، بما في ذلك أربعة أشخاص قضوا في كولورادو و12 على الأقل في ولاية نيويورك، مشيرة إلى أن الحصيلة قد ترتفع على الأرجح.

ونشرت حاكمة نيويورك كاثي هوشول الحرس الوطني في مقاطعة آيري وخاصة في مدينة بافالو شمال شرقي الولاية وهي المنطقة المتأثرة بالعاصفة بشدة.

وتساقطت الثلوج التي وصل ارتفاعها إلى ثمانية أقدام (2,4 أمتار) أمام أبواب المنازل مما أدى لانقطاع التيار الكهربائي.

وقالت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية (أن دبليو أس) إن حوالي 60 % من سكان الولايات المتحدة تم تحذيرهم من العاصفة.

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